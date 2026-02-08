Denizli Büyükşehir Belediyesi Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde, annelerin bağımlılıkla mücadeledeki rolü ve afetlere hazırlığın önemi ele alındı; Emniyet, AFAD ve Kent Konseyi iş birliğiyle toplum sağlığı ve güvenliği için farkındalık çağrısı yapıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Narkotik Anne ve Afetlere Yönelik Farkındalık' seminerine; Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri destek verdi. Etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, DBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



'ANNELERİMİZİN TOPLUMDAKİ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ'



Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, güvenli bir gelecek inşa etmenin yolunun farkındalık ve eğitimden geçtiği vurguladı. Bu eğitimlerin toplumun en küçük birimi olan aileden başladığını ve özellikle kadınların bu süreçteki rolünün kritik olduğunu ifade eden Marım, toplumun temel taşı olan kadınların ve annelerin bilgilendirilmesinin, şehrin genel huzuru üzerindeki etkisine dikkat çekti.



BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE AFET BİLİNCİ ELE ALINDI



Program kapsamında uzmanlar iki ana başlık üzerinde detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube uzmanları, annelerin çocukları üzerindeki gözlem gücünün uyuşturucuyla mücadelede en büyük güç olduğunu belirtti. Madde bağımlılığının belirtileri, korunma yolları ve erken müdahalenin hayati önemi anlatıldı. AFAD eğitmenleri ise deprem kuşağında yer alan Denizli için büyük önem taşıyan 'afet öncesi, sırası ve sonrası' hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Katılımcılara afet çantasının önemi ve doğru tahliye yöntemleri uygulamalı örneklerle aktarıldı.



'Narkotik Anne' projesi, uyuşturucu kullanımını henüz başlamadan engellemeyi hedeflerken; AFAD eğitimleri ise her türlü felakete karşı dirençli bir toplum oluşturmayı amaçlıyor.