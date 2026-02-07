Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen AB finansmanında, TBB ve UNDP iş birliği ile yürütülen ''Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri'' Projesi kapsamında DİGEM'de açılan bilgisayar kurusunda başarılı olan 15 öğrenciye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Gençlerin iş hayatına atılmalarına olanak sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği ''Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri'' projesi kapsamında Esentepe Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM)'de başlatılan 44 saatlik Dijital Tasarım Eğitimi tamamlandı.

Esentepe Gençlik Merkezinde Dijital Tasarım Eğitimi programına katılarak başarı sağlayan 15 öğrenciye sertifikaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük ile Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Fatih Gürez tarafından verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, programda yaptığı konuşmada, ''Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri'' Projesi kapsamında istihdama yönelik olarak düzenlenen Dijital Tasarım Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Burada verilen sertifikalar İŞ-KUR'a da işlendi. Gelecekte bu verilen eğitim kariyeriniz açısından da çok kıymetli olacaktır. Burada gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı oluşturuldu. Kursta başarılı olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum'' dedi.

''Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri'' Projesi kapsamında istihdama yönelik olarak; Dijital Tasarım, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Veri Analistliği, Yapay Zekâ ve Yazılım Uzmanlığı olmak üzere 6 modülde eğitim verilecek. Projede yer alan ilk modül olan Dijital Tasarım eğitiminin sertifikaları dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, sertifika dağıtım töreninin ardından Esentepe Gençlik Merkezinde sürdürülen Dini Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Müzik, Satranç ve Resim kursundaki öğrencilerle bir araya gelerek atölye çalışmalarını yakından takip etti.