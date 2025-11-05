İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları saha gezileriyle destekliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü iş birliğiyle 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik Geri Dönüşüm Atölyesi ve Gemi Müzesi gezisi düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme İngilizce Speaking Club öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe veli ve öğretmenler de katıldı.

Öğrenciler hem öğretmenleriyle ve birbirleriyle konuşarak dil pratiğini geliştirdi, hem de karton, kil gibi geri dönüştürülebilir malzemeler ile yapılan atölye çalışmasına katıldı. Ayrıca, öğrencilerin motor becerilerinin ve sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesine yönelik çeşitli uygulamalar yapıldı.

Etkinlik kapsamında, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü tarafından sunulan 'Denizcilik Kültürü ve Denizci Ustalar Sergisi' de ziyaret edildi. Bu sayede öğrencilerin denizcilik tarihine ve kültürüne dair farkındalık kazanmaları sağlandı.