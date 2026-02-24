Çiğli Belediyesi, hafta sonunu çocuklara tiyatro şöleniyle taçlandırdı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda sahnelediği 'Mikroplara Karşı' adlı oyunla minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çocuklar, interaktif bir şekilde oyuna dahil edilerek hem eğlendi hem öğrendi.

Oyun; çevreyi kirletmeme, doğayı koruma, sağlıklı beslenme, el ve diş yıkama alışkanlığı gibi temel konuların yanı sıra vücut temizliği, temiz giyinme, sebze ve meyveleri yıkama gibi günlük yaşamda büyük önem taşıyan hijyen kurallarını da sahneye taşıdı. Çocukların tiyatro aracılığıyla hem kültürel bir etkinliğe katılması hem de günlük yaşamda uygulayabilecekleri sağlık ve çevre bilincini kazanması, veliler tarafından takdir topladı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Çocukların hem eğlenmesini hem de sağlıklı yaşam ve çevre bilinci kazanmasını önemsediklerini vurguladı. Başkan Yıldız; 'Çocuklarımızın geleceğe daha bilinçli ve sağlıklı adımlar atabilmesi için kültür ve sanatın gücünden faydalanıyoruz. 'Mikroplara Karşı' oyunu ile miniklerimiz hem eğlendi hem de günlük yaşamda uygulayabilecekleri önemli alışkanlıklar kazandı. Çevreyi korumak, sağlıklı beslenmek, hijyen kurallarına dikkat etmek gibi temel değerleri tiyatro aracılığıyla çocuklarımıza aktarmak bizim için çok kıymetli. Çiğli Belediyesi olarak çocuklarımızın sanatla büyümesini, kültürle gelişmesini ve bilinçle geleceğe hazırlanmasını önemsiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak onların hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.