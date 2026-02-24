Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gerçekleşen ziyarette, ilçenin kültürel ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik projeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetler ele alındı.

İlçenin tarihi ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Pazaryeri'nin sahip olduğu değerlerin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İlçemizin kültürel mirasını korumak ve turizmde hak ettiği noktaya taşımak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Müdürümüze teşekkür ediyorum.' dedi.