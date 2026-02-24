Bu yıl Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı dondurmalı irmik helvası, en çok tercih edilen tatlı oldu. Bursa İnegöl'de 125 yıllık tarihi geçmişiyle öne çıkan Helvacı Ali tarafından üretilen geleneksel Türk tatlısı olan dondurmalı irmik helvası Türkiye'de 81 ilde beğeniyle tüketiliyor.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayın iftar sofralarına dondurmalı irmik helvası ile şenlik geldi. Merkezi Bursa İnegöl'de bulunan Helvacı Ali, bu yıl Ramazan ayında iftar sofralarına hitaben ürettiği dondurmalı irmik helvası, Türkiye'nin dört bir köşesinde en çok tercih edilen tatlı oldu.

Sadece Türkiye'de 81 ile değil, ABD'den Katar'a, Avrupa ülkelerinden Dubai'ye kadar dondurmalı irmik helvasının farklı çeşitleriyle beğeniye sunan Helvacı Ali, Bursa'daki şubelerine süt helvası servisi de yapıyor.

Helvacı Ali'nin 4'ncü kuşak temsilcisi Cihan Bozacılar, dondurmalı irmik helvasını 2017 yılından buyana 400'e yakın şube aracılığıyla müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirterek, Bozacılar, klasik, Antep fıstıklı, Dubai çikolatalı, meyveli irmik helvasıyla 20 ülkede de damakları tatlandırdıklarını, Ramazan ayında da hem sütlü ve hafif, hem besleyici, hem geleneksel ve hem de yüzyılların mirası irmik helvasının kaliteli sunmaya devam edeceklerini kaydetti.