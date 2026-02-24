İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve erzak desteğini bu yıl da aralıksız olarak sürdürüyor. Hazırlanan yardım kolileri, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak gerçekleştirdiği gıda ve erzak desteğini sürdürüyor.

Her yıl düzenli olarak hazırlanan ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolileri, ekipler tarafından ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Yapılan başvuruların ardından ise tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek yardım kolilerinin dağıtımının ilk etabı belediyenin tüm başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekipleri tarafından gerçekleşti.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi de, dağıtım öncesinde ekip arkadaşlarıyla Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'BU RAMAZAN'DA DA KOMŞULARIMIZIN YANINDAYIZ'

Beylikdüzü Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, 'Ramazan'ın manevi ikliminde, dayanışma için bir aradayız. Hazırladığımız gıda kolileri, komşularımıza uzanan bir selam ve umuttur. Çalışma arkadaşlarımız bugün yola çıkıp komşularımıza selamımızı götürecek. Bu dayanışmayı her yıl Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın öncülüğünde yaşatıyorduk. Kendisi şu an haksız yere tutuklu bulunuyor ama onun enerjisi yüreğimizde. Zor günler birlikte aşılır. Biz bu Ramazan'da da komşularımızın yanındayız. Ramazan'ın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar' ifadelerini kullandı.