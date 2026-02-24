Yeşilay'ın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye genelinde düzenlediği 'Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Akdeniz Bölge Finali gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - 1960'lı yıllarda başlatılan münazara geleneğini sürdüren Yeşilay, 2022 yılında turnuva formatına dönüştürdüğü organizasyonu bu yıl 5. kez düzenliyor. Sekiz bölge finalinden oluşan turnuvada binlerce öğrenci, danışman öğretmenleri rehberliğinde fikirlerini savunarak yarışıyor. Bu kapsamda Akdeniz Bölgesi Turnuvası'na 454 takım başvurdu. Antalya Aksu Fen Lisesi, Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi, Antalya Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi ve Antalya Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi takımları finale kalmaya hak kazandı. Takımlar, bölge finalinin düzenlendiği Adana'da, 18 Şubat tarihinde Adana Müzesi'nde gerçekleştirilen final programında karşı karşıya geldi.

Bölge Finali'nin şampiyonu Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencileri Ayberk Efekan Kozan ve Kadir Karagöz oldu. Turnuvanın en iyi konuşmacısı ise Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi Şerife Göksu Turhan seçildi.

MÜNAZARA TURNUVASI İLE GENÇLERİN GELİŞİMİNE VE GÖNÜLLÜLÜĞE KATKI SAĞLANIYOR

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası ile gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama ve hızlı karar alma becerileri pekiştiriliyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, kendilerine kısa süre önce verilen konular üzerine yoğun bir hazırlık süreci yürüterek entelektüel birikimlerini artırıyor, hitabet güçlerini ve tartışma yetkinliklerini geliştiriyor.

Münazara süreci, lise öğrencilerinin nitelikli ve verimli faaliyetlerde yer almalarına imkân sunarken, sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine de katkı sağlıyor. Böylece ileride gelişebilecek bağımlılık risklerine karşı koruyucu bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.