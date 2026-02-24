Bursa İnegöl Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması 28 Şubat Cumartesi günü sona eriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla 14-28 Şubat tarihleri arasında Elektronik Atık Toplama Yarışması düzenlendiğini duyurmuştu.

'Elektronik atık topla, geleceğini koru' ve 'Doğayı koru, geri dönüşümle kazan' sloganlarıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında en fazla elektronik atık getiren katılımcılar ödüllerin sahibi olacak.

SIFIR ATIK NOKTALARINA GETİRENE KİLOGRAM BAŞINA 4 TL YÜKLEME YAPILACAK

Yarışma sonunda en çok elektronik atık getiren katılımcılardan; birinciye tablet, ikinciye kablosuz kulaklık, üçüncüye ise termos hediye edilecek.

Kampanya süresince Sıfır Atık Noktalarına elektronik atık teslim eden vatandaşlara ayrıca kilogram başına 4 TL yükleme yapılacak. Böylece hem çevre korunacak hem de geri dönüşüme katkı sağlayan vatandaşlar kazanacak.

Atıkları Sıfır Atık Noktasına getirmeyip talepte bulunarak kapıdan teslim alınan atıklar için puan yüklemesi yapılmayacak. Yüklemeler yalnızca Sıfır Atık Noktalarına yapılan teslimatlar için geçerli olacak. Beyaz eşyalar ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

KATILIM İÇİN SON 4 GÜN

Gelişigüzel atıldığında doğaya ciddi zararlar veren elektronik atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak kampanyaya katılım için son gün 28 Şubat Cumartesi.

İnegöl Belediyesi, yarışmanın sona ermesine 4 gün kala; kullanılmayan küçük ev aletleri, cep telefonları, bilgisayar parçaları ve benzeri elektronik eşyaların kampanyaya katılım sağlanarak Sıfır Atık Noktalarına teslim edilmesi çağrısında bulundu.