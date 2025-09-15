Çiğli Belediyesi’nin Yaz Dönemi Spor Kursları kapsamında düzenlediği yüzme kursu başarıyla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde 12 hafta süren eğitim programına toplam 409 kursiyer katıldı. Alanında uzman antrenörler, cankurtaranlar, sağlık ve destek ekiplerinin eşliğinde yürütülen kurslarda, katılımcılar haftada iki gün birer saat yüzme eğitimi aldı.

Kursun sonunda Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen yüzme şenliğinde öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de öğrendikleri yüzme becerilerini sergileme fırsatı buldu. Şenliğin ardından gerçekleştirilen törende tüm kursiyerlere başarı madalyaları takdim edilerek emekleri taçlandırıldı.

Bu arada Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaz döneminde büyük ilgi gören spor kurslarının ardından kış döneminde de eğitimlerine hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda; futbol, basketbol, voleybol, tenis, taekwondo, masa tenisi, pilates, satranç, yoga, zumba, futsal, akıl ve zeka oyunları ile hareket eğitimi olmak üzere toplam 13 farklı branşta kurslar düzenlenecek.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kış döneminde de farklı branşlarda açacakları kurslarla gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtereki, hedeflerinin Çiğli’de sporla büyüyen, sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.