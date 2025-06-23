İzmir'de Çiğli Belediyesi, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği seminerde, bağımlılığın fiziksel, psikolojik, sosyal ve hukuki boyutlarını masaya yatırdı. Uzmanlar, bağımlılığın bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak erken tanının önemine işaret etti.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmak için madde, tütün ve dijital bağımlılık konulu bir seminer düzenledi. Etkinliğe belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, CHP Çiğli İlçe Örgütü, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman konuşmacılar, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle aktardı.

Uzman Doktor Ali Ceylan, bağımlılığın ahlaki bir zayıflık değil, şeker ve tansiyon gibi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olduğunu belirtti. “Bağımlılık, bireyi, ailesini ve toplumu etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Şiddet eğilimi gibi ciddi riskler doğurabilir. Dünyada her dakika altı kişi alkol nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi. Ceylan, genetik yatkınlık, çocukluk travmaları ve çevresel faktörlerin bağımlılığı tetiklediğini, gözlerde kızarıklık, uyku bozuklukları ve ani kilo kaybı gibi belirtilerin erken tanı için kritik olduğunu vurguladı.

“TÜTÜN, DÜNYADA EN YAYGIN BAĞIMLILIK”

Dr. Nuray Öztürk, tütün bağımlılığının dünyada en yaygın bağımlılık türü olduğunu ve yılda 8 milyon kişinin sigaraya bağlı nedenlerle öldüğünü ifade etti. “Bir saatlik nargile, 50 sigaraya eşdeğer" diyen Dr. Öztürk, elektronik sigaranın bırakma yöntemi olmadığını ve kanser riskini arttırdığını belirterek, "Sigara içenler, içmeyenlere göre akciğer kanserine 22 kat daha yatkın” diyerek pasif içicilikte de KOAH riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Psikolog Yıldız Aslan, teknoloji bağımlılığının madde bağımlılığına benzer bir döngüye sahip olduğunu belirterek, “0-3 yaşta ekran kesinlikle yasak, 3-6 yaşta günde 20 dakika, ilkokul ve ortaokulda ise en fazla 1 saat olmalı. Ebeveynler, çocuklarına örnek olmalı ve sosyal aktivitelere yönlendirmeli” dedi. Süre sınırlarında esneme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ferit Aslan, yasaklı madde kullanımının 2 ila 5 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini, ancak etkin pişmanlık yasasıyla tedavinin mümkün olduğunu belirtti.

Bağımlı bireylerin çocuklarının devlet korumasına alınabileceğini ve zorunlu tedavinin mahkeme kararıyla başlatılabileceğini aktardı.