Sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi,yaz sezonu boyunca her çarşamba ve perşembe günü kadınları ücretsiz olarak Kocaali Sosyal Tesisleri ve Kadınlar Plajı’nda ücretsiz olarak misafir edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalara her gün yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Haziran sonundan itibaren yaz sezonu boyunca herçarşamba ve perşembe günü kadınları Kocaali Sosyal Tesislerinde ücretsiz ağırlamak için bir organizasyon hazırladı.

25 VE 26 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Uygulamanın ilk başlangıç tarihi 25 ve 26 Haziran olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi resmî web sitesinde yer alan kayıt formundan kaydını yaptıranların bu uygulamadan yararlanabileceğini önemle duyurdu. Uygulamanın detaylarında ise saat 09.00’da Demokrasi Meydanı’ndan hareket edileceğini, 16.30’da da Kocaali’den yeniden şehre dönüş sağlanacağı belirtildi.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü yeni sezon için kapılarını açan ve Karadeniz’de bir ilk olma özelliği taşıyan Kocaali Sosyal Tesisleri’nde yapılacak ücretsiz programa katılmak isteyenler www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

Çarşamba günü için katılmak isteyen vatandaşların kayıtları pazartesi günü saat 09.00’da, Perşembe günü katılmak isteyen kişilerin kayıtları ise salı günü saat 09.00’da açılacak olan başvuru sayfasından yapılacak.

ÜCRETSİZ PLAJ PROGRAMI, TÜM YAZ BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

20 bin metrekarelik alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile şehir turizmine büyük katkı sunuyor.