İzmir Büyükşehir Belediyesi, AB'den aldığı hibe ile Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin teraslarını iklime dayanıklı yeşil çatılara dönüştürüyor. Proje, kuraklıkla mücadelede kent genelinde örnek olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizi ile mücadele etmek ve azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak için dört koldan sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kamu binalarında gri kullanımı için çalışma başlatan Büyükşehir, Avrupa Birliği'nin 2021-2027 dönemi için en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği programlarından biri olan Interreg NEXTMED Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında 'Akdeniz Kentlerinin İklim Dirençliliği İçin Doğa Esaslı Çözümler (NBS4MED)' projesi ile hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında kentsel ısı etkisinin yoğun hissedildiği bölgede bulunan Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin iki terasında yaklaşık 800 metrekarelik iklime dayanıklı bir yeşil çatı inşa edilecek. Permakültür ilkelerine dayalı olarak tasarlanacak yeşil çatı; bölgedeki ısı stresini azaltmayı, yağmur suyu hasadı ve kompostlama teknolojileriyle sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Uygulamada yerli bitki türleri kullanılacak.

ÇATILARDA GIDA ÜRETİMİ YAPILACAK

Bu yenilikçi uygulamanın aynı zamanda iklim adaptasyonu konusunda farkındalık oluşturacak etkinliklere ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Yeşil çatı alanının topluluk bahçeleri için bir model teşkil ederek, kullanılmayan çatıların gıda üretimi ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak verimli yeşil alanlara dönüştürülebileceğine dikkat çekilecek.

Yeşil çatının fiziki imalatının tamamlanmasının ardından alanda; topluluk bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikler, sürdürülebilir yaşam eğitimleri, koruma çalışmaları, yoga, sanat ve müzik faaliyetleri ile çeşitli atölyeler düzenlenmesi planlanıyor. Projenin, kentsel ısı adası etkilerini azaltarak biyolojik çeşitliliği artırması ve iklim değişikliği karşısında şehrin direncini güçlendirmesi bekleniyor.

PROJE 36 AY SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje 36 ay sürecek. Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 347 bin 692 Avro kaynak aktarılacak.