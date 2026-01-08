Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye memurunu kapsayan banka promosyon ihalesini kazanan Vakıfbank ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Anlaşma ile belediye bünyesindeki görev yapan memurlar, 82 bin TL promosyon hakkı kazandı.

BURSA (İGFA) -Yenişehir Belediyesi, memur personelinin maaş promosyonlarını belirlemek üzere şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirdi. Bankaların yoğun ilgi gösterdiği ihaleyi, en yüksek teklifi veren Vakıfbank Yenişehir Şubesi kazandı.

İhalenin sonuçlanmasının ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Vakıfbank Yenişehir Şube Müdürü Arslan Yağan, 3 yıllık süreci kapsayan resmi protokolü imzaladı.

Yapılan bu anlaşma ile belediye bünyesinde görev yapan memurlar, 82 bin TL promosyon alma hakkı kazandı. Promosyon ücretleri 20 Ocak tarihinde hiçbir kesinti olmaksızın memurların hesaplarına tek seferde yatırılacak.

ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ

Atılan imza sonrasında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çalışanların emeğinin karşılığını almasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Belediyede gece gündüz demeden Yenişehir halkı için hizmet üreten mesai arkadaşlarının hakkını korumak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Özel, 'Geçtiğimiz Ağustos ayında yine işçilerimiz için büyük bir oranda promosyon katkısı sağlamıştık. Bugün de imzaladığımız bu anlaşma, memurlarımızın ekonomik olarak bir nefes almasını sağlayacaktır. 20 Ocak'ta hesaplarına yatacak olan bu ödemenin tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Türk Yerel Hizmet-Sen Yenişehir Belediye Temsilcisi Enes Küçük ise yapılan anlaşmanın memurlar adına önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

'Bu protokol, memur haklarının korunması ve ekonomik şartların iyileştirilmesi açısından son derece kıymetlidir' dyen Küçük, açıklanan promosyon tutarının memur personelimize ciddi anlamda nefes aldıracağını belirterek, 'Belediye Başkanı Ercan Özel'in çalışanların emeğine verdiği değer bizleri son derece memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz' dedi.