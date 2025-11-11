Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Köseali Köyü'nde 2 Kasım 2025'ten bu yana kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.20 civarında Köseali Köyü'ndeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Vali Meftun Dallı, anne Huriye Helvacı'nın bulunması için arama çalışmalarının devam edildiğini duyurdu.
Yetkililer, vatandaşları temkinli ve hassas davranmaya davet etti.
