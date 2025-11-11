Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Meftun Dallı, anne Huriye Helvacı'nın bulunması için arama çalışmalarının devam edildiğini duyurdu.

KASTAMONU (İGFA) - Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.20 civarında Köseali Köyü'ndeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Köseali Köyü'nde 2 Kasım 2025'ten bu yana kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

