Meteoroloji'nin aşırı yağış (turuncu kod) ve kuvvetli fırtına uyarısı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı AKOM Kriz Masası'nı aktive etti. Kent genelinde İZSU, Zabıta, İtfaiye başta olmak üzere tüm ilgili birimler 24 saat esasına göre görevlendirildi.

İZMİR (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Şubat Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İzmir genelinde aşırı yağış ve kuvvetli fırtına beklendiğine yönelik uyarısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi alarma geçti.

Olası su baskınları, taşkınlar, fırtınaya bağlı çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı hızlı ve koordineli müdahalenin sağlanması amacıyla 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 12.00 itibarıyla AKOM Kriz Masası devreye alınacak.

AKOM'da İZSU, İtfaiye Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi temsilcileri görev yapacak. Ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım, Zabıta, Muhtarlık İşleri, Halkla İlişkiler (HİM/153), Ulaşım, Park ve Bahçeler ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları da kriz masasında temsilci bulunduracak.

EKİPLER KRİTİK NOKTALARA ÖNCEDEN KONUŞLANDIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış öncesinde Acil Müdahale Planı'nı devreye alarak tüm hazırlıklarını tamamladı. İZSU başta olmak üzere ilgili birimler, yağıştan etkilenme riski bulunan dere yatakları, ana arterler, ızgara hatları ve altyapı sistemlerinde saha konuşlanmalarını gerçekleştirdi. Yağış süresince ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı, tıkalı ızgaraların açılması, su tahliyesi ve altyapı kontrollerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Beklenen yağışın çok kuvvetli olması nedeniyle mevcut araç ve ekipmanlara ek olarak yüklenici firmalara ait araçlar da destek amacıyla göreve çağrıldı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı da yağış ve fırtına uyarısı kapsamında il genelinde teyakkuz haline geçti. Toplam 175 personel ve 40 araç sahada aktif olarak görevlendirildi. Zabıta Denetim ekipleri kritik noktalarda, Trafik Zabıtası ana arterlerde trafik akışının güvenliğini sağlamak üzere, Çevre ve İmar Zabıtası ise çevresel risklere karşı görev yapıyor. Konak, Kemeraltı, Kordon, Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı, Buca ve Balçova başta olmak üzere riskli bölgeler sürekli kontrol altında tutuluyor. Ekipler tarafından bazı noktalarda rögar taşmaları ve su birikintilerine müdahale edilirken, tehlike arz eden alanlar emniyet şeritleriyle güvenli hâle getirildi. Zabıta, İZSU ve Park ve Bahçeler Dairesi ile koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: 153 HATTI AKTİF

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış süresince vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden bildirmelerini istedi. Kriz masası aracılığıyla tüm ihbarların anlık olarak takip edildiği, saha ekiplerinin sevk ve idaresinin tek merkezden sağlandığı ve kurumlar arası eşgüdümün kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.