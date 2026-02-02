Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı verilerini paylaşarak, uçak sayısının yüzde 394 artışla 800'e yükseldiğini ve koltuk kapasitesinin yaklaşık 6 kat arttığını açıkladı. Bakan, havacılıkta sürdürülebilir büyüme vizyonuyla küresel ölçekte güçlü bir konum elde ettiklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründeki son verilerini paylaştı. Bakan, 2025 yılı itibarıyla pilot sayısını 17 bin 910'a, teknik personel sayısını ise 8 bin 978'e çıkararak nitelikli insan kaynağını güçlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ulaşım ağıyla ilgili olarak, 133 ülkede 356 noktaya ulaşan hava taşımacılığı ağı ile 4 saatlik uçuş mesafesindeki 1,5 milyar insana küresel bir köprü oluşturulduğunu kaydetti. Uçak sayısının yüzde 394 artışla 800'e, koltuk kapasitesi ise yaklaşık 6 kat artarak 157 bin 785 seviyesine yükseltildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Havacılıkta sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla dünya devleri arasındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz' dedi.

