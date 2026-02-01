Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenlik çıtasını zirveye taşıyor. Salihli'de kurulan yeni Sıcak Asfalt Plent Tesisi ile üretim kapasitesini devasa bir oranda artıran Büyükşehir, 2025 yılında 75 bin ton ürettiği sıcak asfalt için 2026 yılı hedefini 120 bin ton olarak belirledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde yeni ve modern sıcak asfalt plent tesisi inşa etti.

Geçici kabul işlemleri öncesinde yeni tesiste test üretimine de başlandı. 60 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında tesiste saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleşecek. Özellikle Salihli ve güney hattındaki ilçelerin yol konforunu artıracak olan tesis, dışa bağımlılığı azaltarak ciddi bir tasarruf sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, 'Dışarıdan satın almak yerine kendi öz kaynaklarımızla üretim yapabileceğimiz bu tesisi kurduk. Bu yatırım sadece bir üretim noktası değil, hizmet hızımızı artıracak bir güç merkezidir. Maliyetleri düşürüp nakliye süresinden tasarruf ederek, yollarımızı çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz, Manisa'nın en ücra köşesine kadar konforlu ve güvenli ulaşımı ulaştırmak. Bu tesis, o hedefe giden yolda bizim en büyük gücümüz olacak. Manisa'mıza hayırlı olsun' dedi.





TEST ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, geçici kabul işlemleri öncesinde test üretimine başladıklarını belirterek, 'Yaklaşık maliyeti 60 milyon Türk Lirası olan bu tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip. Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa'ya daha çok hizmet etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 senesindeki rekor olan 75 bin ton sıcak asfaltı bu sene başkanımızın talimatlarıyla 120 bin ton sıcak asfalta çıkartacağız. Aynı zamanda hedefimiz olan 1000 kilometre sathi kaplama için emülsiyonlu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güzel yollarda seyahat etmeleri için daha çok çalışacağız. Çünkü Manisa'ya sözümüz var' ifadelerini kullandı.

Sadece Salihli ile sınırlı kalınmayacağını belirten Nakışçı, Manisa Merkez ve Akhisar ilçelerinde de yeni sıcak asfalt plent tesisleri için hazırlıkların sürdüğünü müjdeledi. Yeni kurulan emülsiyonlu sistem sayesinde, 17 ilçenin tamamında yol standartları en üst seviyeye çıkarılacak.