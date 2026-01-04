İzmir Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda barınma sorunu yaşayan sokak kedileri için portatif kedi evi dağıtımına başladı. Hayvanseverlerin talepleri mahalle mahalle karşılanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin kış aylarında barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla portatif kedi evi hizmetini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı destek çağrısının ardından, İzmirli hayvanseverler 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ni arayarak mahallelerindeki kediler için kedi evi talebinde bulundu.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda mahallelere giderek portatif kedi evlerini yurttaşlara teslim etmeye başladı. Kolay kurulan ve soğuktan koruyan kedi evleri, sokak hayvanları için sıcak bir yuva oldu.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı personeli Nadir Aygüler, havaların soğumasıyla birlikte taleplerin arttığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın duyarlılığı çok yüksek. 153 üzerinden gelen başvurulara en hızlı şekilde yanıt veriyoruz. Portatif kedi evleri kolay kuruluyor ve kediler hemen kullanmaya başlıyor' dedi.

Konak'ta yaşayan hayvansever Zehracan Güneş ise talebine kısa sürede dönüş yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Havalar çok soğuk. Belediyenin bu desteği bizi çok mutlu etti. Sokak hayvanları için daha korunaklı bir alan sağlanmış oldu' diye konuştu.

Bornova'da yaşayan Agâh Atılgan da Başkan Tugay'ın sosyal medya paylaşımını gördükten sonra 153'ü aradığını belirterek, 'Hemen geri dönüş yaptılar ve kedi evlerini getirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına gösterdiği bu hassasiyet çok anlamlı' ifadelerini kullandı.