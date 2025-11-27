Edirne'de Saray Belediyesi, şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Şehit ve Gazi Yakınları Destek Ofisi'ni hizmete açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Saray Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Şehit ve Gazi Yakınları Destek Ofisini Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılış törenine Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Saray Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Cari, Sertaç Akgül, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Çerkezköy Şube Başkanı ve Türk Hava Kurumu Çerkezköy Şube Başkanı Hayırsever Serkan Karagöz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Şube Başkanı Hüseyin Taşkın ve Muharip Gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Abdül Taşyasan, şehit ve gazilerin ailelerinin her zaman onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, 'Bugün huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu ofis, onların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek için kuruldu. Psikolojik, sosyal ve eğitim desteği sağlayacağız; mevlit ve taziye işlemlerinde yanlarında olacağız' dedi.

Taşyasan, 25 Kasım'a vurgu yaparak 'Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadınların yaşam hakkına, özgürlüğüne ve eşitliğine sahip çıkmak için ses yükselttiği gün. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre;

2024 yılında 349 kadın öldürüldü, 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

2025 yılının ilk 6 ayında 136 kadın öldürüldü, 145 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Kadınların yaşam hakkını ve özgürlüğünü korumak hepimizin sorumluluğudur. Kadınların değer görmedikleri, ayrımcılığa uğradıkları şiddete maruz kaldıkları bir ortamda toplumun barış, huzur ve refahından söz edilemez.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadınların maruz kaldığı her türlü sözlü ve fiziksel şiddeti kınıyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin, baskının karşısındayız. Kadınların özgür, eşit ve güven içinde yaşayabileceği bir toplum için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit ve Gazi Yakınları Destek Ofisi'nin açılış kurdelesi kesilerek ofisin hizmet süreci resmen başlatıldı.