İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Sınav Destek Merkezi'nden eğitim alan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecindeki öğrenciler için Efes Antik Kenti gezisi düzenledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, bünyesinde yer alan tüm birimler aracılığıyla ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere sosyal, eğitsel ve psikolojik alanlarda çok yönlü destek sunarken, onların eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Düzenlenen kültürel etkinlikler, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de doğrudan katkı sunuyor. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı Konak Sınav Destek Merkezi, LGS ve YKS sürecindeki öğrencilerine yönelik Efes Antik Kenti'ne eğitsel ve kültürel amaçlı gezi düzenledi. Çiğli Dil Destek Merkezi'nde İngilizce eğitiminden yararlanan 10 üniversite öğrencisine ise 'Blues on Blues Vol. 2' için bilet desteği sağlandı.

EFES'İ YAKINDAN TANIDILAR

Öğrencilerin yoğun sınav maratonu içinde yaşadıkları kaygıyı azaltmak, zihinsel olarak yenilenmelerine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Efes Antik Kenti gezisinde, sürece hem psikolojik hem de sosyal yönden daha sağlıklı hazırlanmaları desteklendi. Gezi kapsamında öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünya tarihinin en önemli antik kentlerinden biri olarak kabul edilen Efes Antik Kenti'ni yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, gezi kapsamında Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Artemis Tapınağı'nın kalıntıları, Yamaç Evler gibi yapılarıyla birçok medeniyetin izlerini günümüze taşıyan tarihi yapıları yerinde inceledi.

BERGAMA VAPURU'NDA BLUES KEYFİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak kalkışlı Bergama Vapuru'nda gerçekleştirilen 'Blues on Blues Vol. 2' etkinliğine, Çiğli Dil Destek Merkezi'nde İngilizce eğitiminden yararlanan 10 üniversite öğrencisine bilet desteği sağladı. Öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimlerini artırmak, sosyal gelişimlerini desteklemek ve yabancı dil öğrenim süreçlerini sınıf dışı deneyimlerle zenginleştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Öğrenciler, The Old Ramblers grubunun canlı performansını Bergama Vapuru'nun tarihi atmosferinde izleme fırsatı buldu.