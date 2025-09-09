Japonya’da bulunan Yaizu Chuo Lisesi, plaj temizliği seferberliğini genişletmek ve lise öğrencilerinin deniz çöpü sorununu çözmede öncülük ettiği bir trend yaratmak için dünya rekoru kırmayı hedefliyor. “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi olarak kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde Guinness listesine dahil olmaya çağrılan doğaseverler, plaj temizliğini 29 Eylül’de yacak.İZMİR (İGFA) - Yaizu Chuo Lisesi’nin Japonya ve dünya genelinde yürüttüğü plaj temizliğini genişletmek amacıyla başlattığı Guinness Dünya Rekoru hedefine İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden destek geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi de bu anlamlı hedefe destek vermek amacıyla “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi olarak kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde rekor kırmak için başvuru tarihi 15 Eylül Pazartesi Türkiye saatiyle 09.30-10.30, Japonya saati ile 15.30–16.30 olarak belirlendi.

Başvurular dünyanın her yerinden yapılabiliyor. Guinness Rekoru sertifikası için asgari sayı ise bin 500 kişi.

Çalışma kapsamında plaj temizliği, İnciraltı Kent Ormanı sahilinde 29 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 09.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Rekor denemesi için kayıt, https://forms.gle/LnoFTyRcjivVN21T9 adresi üzerinden yapılıyor.