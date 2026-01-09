İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları, sel ve kuraklıktan etkilenen arıcılara yeni sezon öncesi tam teşekküllü arıcılık paketleri dağıtarak üretimin yeniden ayağa kalkmasını hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler nedeniyle büyük kayıplar yaşayan arıcılara yönelik kapsamlı bir destek programını hayata geçirdi. Yaklaşık 300 bin kovan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen arıcılık merkezlerinden biri olan İzmir'de, afetlerden etkilenen üreticilere arıcılık paketleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan paketler, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları ve kış aylarında meydana gelen sel felaketlerinden zarar gören arıcılara ulaştırılıyor. İlk dağıtım, yangınlardan en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Ödemiş'te yapılırken; desteklerin bir hafta içinde Aliağa, Bayraklı, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Gaziemir, Bergama ve Menemen'deki üreticilere de ulaştırılması planlanıyor.

Arıcılık paketlerinde arı yemi, maske, pantolon, eldiven, körük, el demiri, sır tarağı, fırça, tutma pensi ve çerçeve tipi yemlik gibi üretimde ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar yer alıyor. Özellikle tüm ekipmanlarını kaybeden üreticiler için destekler 'can suyu' niteliği taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, arıcılığın yalnızca bal üretimi değil, bitkisel üretim için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Yangın ve sellerden zarar gören arıcılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İlkbahar öncesi sunduğumuz bu desteklerle hayvansal ve bitkisel üretimin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde İzmir tarımı için çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Afet sonrası üretim koşulları normale dönene kadar desteklerin süreceğini belirten Üngür, yangınlarla zarar gören flora kendini toparladıkça arı varlığının ve bal üretiminin de yeniden artacağını ifade etti.

Desteklerden memnuniyetlerini dile getiren Köseler Mahallesi Muhtarı Ömer Çobaner, yangın sonrası zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ödemiş Suçıktı Mahallesi Muhtarı İrfan Üstündağ ise 'Arıcılık bizim bel kemiğimiz. Zor günler yaşadık ama pes etmiyoruz. Bu desteklerle yeniden ayağa kalkacağız' dedi.

Tosunlar Mahallesi Muhtarı Recep Fırtına da köyün büyük zarar gördüğünü vurgulayarak, verilen desteklerin üreticiler için hayati önem taşıdığını belirtti ve 'Bu destekler arıcılık için gerçek anlamda can suyu oldu' ifadelerini kullandı.