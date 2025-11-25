Bursa'da Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme Eğitimi düzenledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi'nden Psikolojik Danışman Yeşim Erdem tarafından verilen eğitime Aile Akademisi'ne devam eden 17 çift katıldı.

Psikolojik Danışman Yeşim Erdem eğitimde; şiddetin tanımı, şiddet türleri, erken uyarı işaretleri, sağlıklı iletişim kurma yöntemleri, eşler arası saygı ve sınırlar, şiddet durumunda başvurulabilecek kurumlar gibi başlıklarda bilgilendirme yaptı. Eğitimde ayrıca çiftlerin karşılıklı empati ve anlayışı güçlendirmesine yönelik uygulamalara da yer verildi.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Aile kurumunun sevgi, saygı ve adalet üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ancak bilinçli bireylerle sürdürülebileceğini biliyoruz. Bu nedenle yeni evlenecek çiftlerin sağlıklı bir iletişim temeli kurmalarını desteklemek bizim için büyük önem taşıyor. Yıldırım'da şiddetin her türüyle mücadele etmeye devam edeceğiz.'