İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'da Şirinyer Beyazıt Aykut Parkı'nı baştan sona yenileyerek daha konforlu, yeşil ve güvenli hale getirdi. Parktan daha fazla yararlanan mahalle halkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sağlıklı bir kent hedefiyle parklarda başlattığı yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'da Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu parklarının ardından Beyazıt Aykut Parkı da küllerinden doğdu.

Buca'nın en işlek noktası Şirinyer'de, Menderes Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi kesişiminde yer alan 2 bin 500 metrekarelik park, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın sahada yurttaşlarla yaptığı sohbetlerde onlardan gelen talepler üzerine yeniden şekillendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonrası park yeniden hizmete açıldı.

PARK VE REFÜJ BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Park içinde işlevini yitiren ve geniş yer kaplayan süs havuzu kaldırılarak geniş bir oturma alanı elde edildi. Kaldırılan havuz yerine daha modern görünümlü ve az yer kaplayan bir havuz yapıldı. Yeni oturma alanları, çöp potaları monte edilirken, gelen talepler göz önüne alınarak parka modüler bir tuvalet eklendi. Parkın yanı sıra Mehmet Akif Caddesi üzerinde kalan refüj de düzenlenerek daha güvenli bir hale getirildi.

Akşam saatlerinde parkın güvenliğini artırmak için düzenleme yapıldı. Parkın aydınlatma sistemleri elden geçirilerek alanda karanlık nokta bırakılmadı. Böylelikle park 24 saat güvenle oturulabilecek bir hale kavuşturuldu.

İZMİR'İN İKLİMİNE UYGUN 6 BİN YENİ BİTKİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Aysu Demir, havuzun çevresini İzmir'in iklimine uyumlu ve estetik 6 bin bitkiyle yeniden düzenlediklerini söyledi. Mahalle sakinlerinin hem keyifle vakit geçirebilecekleri hem de dinlenebilecekleri bir alan yarattıklarını aktaran Demir, 'Alanın merkezinden geçen havuzu daha şık bir şekilde tekrar revize ettik. Uzun yıllardır çalışmayan bir havuzdu, görsel estetiği yoktu. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak konforlu, modern, doğayla ve yeşille iç içe parklar inşa etmeye devam ediyoruz' şeklinde konuştu.