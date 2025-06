İzmir'de Bornova Belediyesi’nin kurduğu Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD iş birliğiyle aldığı eğitimleri tamamladı. Başkan Ömer Eşki, afetlere hazırlığın önemine vurgu yaparken, ekip Eylül ayında yapılacak tatbikatlar ve sınavlarla akredite olmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından kısa süre önce kurulan Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle aldığı eğitimleri başarıyla tamamladı.

Eğitimlerin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer ile birlikte ekip üyeleriyle merkezde bir araya geldi.

Eğitimi tamamlayan ekiple konuşan Başkan Ömer Eşki, “Bu ülkede doğup büyüyüp de depremi bilmeyen kimse yok. Bornova Belediyesi’nin ilk arama-kurtarma ekibi olarak umarım bu kıyafetleri giyip de görev yapmaya ihtiyaç duymayız ama her an, her saniye bir doğal afetle karşı karşıya kalabiliriz. Çok yoruldunuz, emek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

AFAD İL MÜDÜRÜ EKİNCİ: “TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI”

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise yaptığı açıklamada, “Bornova Belediyesi’nin böyle bir oluşuma imza atması son derece önemli. Bu tüm belediyelerimizden beklediğimiz bir şey. Çünkü afetin ne zaman olacağı belli olmuyor. Biz 6 Şubat depremlerini yaşamış bir ülkeyiz. Gerektiğinde topyekûn seferber olabilmek için bu tip eğitimler çok önemli. Katkılarından dolayı Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim süreci hakkında bilgi veren Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, “BAK olarak Nisan ayında 5 günlük enkaz arama-kurtarma eğitimi yaptık. Ardından sekiz günlük harita, GPS, kamp, yardım, ilk yardım ve yangın gibi alanlarda teorik eğitim aldık. Eylül ayında iki tatbikat yapılacak. Bu süreç sonunda akredite sınavlarına girerek her türlü afette resmî görev alabilecek kapasiteye ulaşacağız” dedi.