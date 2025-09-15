İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin deprem riskini ortaya koymak üzere Bornova’da başlattığı mikrobölgeleme çalışmalarını tamamladı. Zeminin yapısını belirlemek için 7 bin hektarlık alanda yürütülen çalışmalarda derinliği 40 kilometreyi bulan bin 375 sondaj kuyusu açıldı. Kaya örnekleri üzerinde 32 bin deney yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Bornova Ovası ve çevresinin zemin özelliklerini belirlemek, olası bir depremde vereceği tepkiyi ortaya koymak için başlattığı mikrobölgeleme çalışmalarını tamamladı.

7 bin hektarlık alanda yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova’nın yer altı haritası santim santim çıkarıldı. Bölge genelinde derinliği yaklaşık 40 kilometreyi bulan bin 375 sondaj kuyusu açıldı.

Alınan numuneler, Egeşehir Laboratuvarı'nda detaylı analize tabi tutuldu. Kapsamlı laboratuvar çalışmalarında, 22 bin zemin mekaniği deneyi, 10 bin de kaya mekaniği deneyi yapıldı. Böylece zemin ve kaya örnekleri üzerinde yaklaşık 32 bin deney tamamlandı. Laboratuvar çalışmalarında, zeminin ve kayaçların fiziksel, statik ve dinamik koşullar altındaki davranışları belirlendi.

Mikrobölgeleme etütleriyle elde edilen bilimsel veriler, ilçedeki zeminlerin ayrıntılı şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak.

Bu bilgiler, doğrudan yapılaşmayı etkileyecek nitelikte olduğu için hem imar planlarının hazırlanmasına hem de deprem riskini azaltmaya yönelik uygulamalara ışık tutacak.

Çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporlar, kentsel planlamaya ve İzmir’in Deprem Master Planı’na da katkı sağlayacak.