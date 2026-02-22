İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle geçtiğimiz Aralık ayında hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, eğitim programlarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'de sayılı örnekler arasında yer alan akademinin son durağı Yaşar Üniversitesi oldu.

İZMİR (İGFA) - Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Seven tarafından verilen Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı eğitimi, üniversitenin bilgisayar dersliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Muhtarlar, dijital araçların kamu hizmetlerinde daha etkin kullanımı konusunda bilgi edindi.

MUHTARLARDAN AKADEMİYE ORTAK TEŞEKKÜR

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiçekliköy Mahalle Muhtarı Zeki Güler, Muhtarlar Akademisi'nin dördüncü dersini gerçekleştirdiklerini belirterek, daha önce diksiyon, hitabet, toplantı yönetimi gibi alanlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Güler, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

'BİLGİ HER YAŞTA DEĞERLİDİR'

Muhtarlar, akademi sayesinde iletişim becerilerini güçlendirdiklerini, eksik kaldıkları alanları tamamladıklarını ve aldıkları eğitimleri mahallelerinde daha nitelikli hizmete dönüştüreceklerini ifade etti. Üniversite ortamında eğitim almanın motivasyonlarını artırdığı da vurgulandı.

Vatandaşların ilk başvurduğu kapı olan muhtarlıkların güçlü iletişim ve doğru yönlendirme sorumluluğu taşıdığına dikkat çeken muhtarlar, teknolojiyi etkin kullanmanın artık bir zorunluluk olduğunu belirtti. Eğitimlerin, devlet ile vatandaş arasındaki bağı daha da güçlendireceği ifade edildi.

BAŞKAN EŞKİ: 'GÜÇLÜ MUHTAR, GÜÇLÜ MAHALLE DEMEKTİR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasiyi güçlendiren çok önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, 'Muhtarlarımızın bilgiyle, iletişimle ve dijital donanımla güçlenmesi, mahallelerimize doğrudan yansıyor. Güçlü muhtar, güçlü mahalle demektir. Bornova Belediyesi olarak muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

45 MUHTARA 6 AY SÜRECEK KAPSAMLI EĞİTİM

Bornova Muhtarlar Akademisi kapsamında toplam 45 mahalle muhtarına, 6 ay boyunca şu başlıklarda eğitim verilecek:

Dijital Okuryazarlık, Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim, Online Toplantılar ve Veri Güvenliği, Topluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Etkili Toplantı ve Zaman Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim, Diksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti