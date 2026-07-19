Bornova Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yerel üreticilere tohum, fide, arıcılık malzemeleri desteği ve kesintisiz teknik danışmanlık sağlayarak tarımda sürdürülebilir bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yerel kalkınmayı büyütmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarla; tohum, fide, fidan, arı, kovan ve arıcılık malzemeleri gibi yardımların ötesine geçilerek, üretim sezonu boyunca kesintisiz teknik danışmanlık hizmeti sunuluyor. Bu çok yönlü destek modeli sayesinde, Bornovalı üreticilerin toprağı daha bilinçli işlemesi ve tüketicilerin sağlıklı, güvenilir gıdaya doğrudan erişilmesi hedefleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal desteklerin yerel ekonominin can damarı olduğunu vurguladı. Kentin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını belirten Başkan Eşki, şu değerlendirmede bulundu:

'Sürdürülebilir bir Bornova vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri de yerel tarımdır. Çiftçimize sadece malzeme vermekle kalmıyor, tarlada ve arılıkta bilimsel yöntemlerle yanlarında oluyoruz. Amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını alması ve Bornovalı hemşehrilerimizin sofralarına sağlıklı, güvenilir gıdanın girmesidir. Toprağımıza sahip çıkan tüm üreticilerimizin her zaman en büyük destekçisi olacağız.'

TARLADAN ARILIĞA KESİNTİSİZ TEKNİK EĞİTİM VE BİLİMSEL DESTEK

Belediye bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve uzman ekipler, üretim sezonu boyunca sahada aktif olarak görev yapıyor. Çiftçilere ve arıcılara yönelik verilen profesyonel danışmanlık hizmetleri, Bilinçli Tarım Uygulamaları, Doğal Koruma Yöntemleri, Doğru Hasat Teknikleri, Arıcılıkta Flora ve Sağlık Takibi, Arıcılara Lavanta Dopajı başlıklarında gerçekleştiriliyor.

Bornova Belediyesi'nin sağladığı bu entegre destek sistemi, üretim kalitesini ve verimliliğini doğrudan artırdı.

Sahada belediye ekipleriyle omuz omuza çalışan Bornovalı yerel üreticiler Mustafa Gül, Yasemin Gül, Kadriye Özbek ve Zeynep Özbilgin, sağlanan imkanlar ve kesintisiz teknik rehberlik için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkürlerini iletti. Yerel üreticiler, bu destekler sayesinde üretime daha güçlü ve bilinçli bir şekilde devam ettiklerini vurguladı.