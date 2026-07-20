Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin en büyük fon programı olan 'Ufuk Avrupa' kapsamında ilk kez araştırma, geliştirme ve inovasyon alanında destek almaya hak kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin en büyük fon programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ufuk Avrupa kapsamında araştırma, geliştirme ve inovasyon alanında ilk kez destek almaya hak kazanırken, belediye tarihinin en yüksek bütçeli uluslararası Ar-Ge ve inovasyon projesini de hayata geçirecek. Büyükşehir Belediyesi, projede Türkiye'den yer alan tek ortak olarak uluslararası konsorsiyumda ülkemizi temsil edecek.

YAKLAŞIK 6 MİLYON AVROLUK ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Ufuk Avrupa Programı kapsamında açılan HORIZON-NEB-2025-01 çağrısı kapsamında desteklenen, 101308946 sözleşme numaralı REMADE (Renovation Management for Adaptability and Disassembly Enhancement) Projesi, 36 ay boyunca Birleşik Krallık, Slovenya, İspanya, Türkiye, İtalya, İsviçre, İsveç ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 16 kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülecek.

Yaklaşık 6 milyon avro bütçeye sahip proje, sürdürülebilir ve döngüsel bina yenileme alanında Avrupa'nın öncü çalışmalarından biri olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ise uluslararası konsorsiyumun Türkiye'deki tek ortağı olarak projeye katkı sağlayacak.

YENİ NESİL BİNA YENİLEME YAKLAŞIMI HAYATA GEÇECEK

REMADE Projesi, mevcut binaların daha sürdürülebilir, uyarlanabilir ve sökülebilir tasarım anlayışıyla yenilenmesini hedefliyor.

Proje kapsamında enerji verimli modüler cephe sistemleri ile esnek iç mekân çözümleri geliştirilecek. Yenileme süreci ise yapay zekâ, dijital ikiz teknolojileri ve nesnelerin interneti (IoT) tabanlı sensörlerle desteklenen bulut tabanlı dijital platform üzerinden yönetilecek. Teknik dönüşümün yanı sıra sosyal boyutu da bulunan projede mahalle sakinleri, yerel yönetimler ve diğer paydaşlar karar alma süreçlerine aktif olarak dahil edilecek. Böylece yerel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilirken performansa dayalı sözleşmeler, kiralama modelleri ve mahalle ölçekli malzeme bankaları gibi yenilikçi finansman yaklaşımlarıyla ekonomik sürdürülebilirlik de desteklenecek.

Proje sonunda bina yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının, atık miktarının ve maliyetlerin azaltılması; kullanıcıların konforunun, sağlığının ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

REMADE Projesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin en prestijli araştırma ve inovasyon programlarından biri olan Ufuk Avrupa kapsamında ilk kez proje yürütme başarısı elde edecek.