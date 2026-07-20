Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Sürmene'ye kazandıracağı kapalı otopark ve pazar yerinin temeli, yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katılacağı törenle atılacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene ilçesinde hayata geçireceği kapalı otopark ve pazar yeri projesinin temelini atıyor.

Temel atma töreni yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla yapılacak. Aynı anda Sürmene Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliği ile hayata geçirilecek olan Bayraktar Bilim Merkezi'nin temeli de atılacak.

185 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 185 milyon liralık yatırımla 10 bin 947 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek proje kapsamında 268 tezgahlı pazar yeri, 12 dükkan ve 126 araç kapasiteli otopark inşa edilecek.

Pazar yeri ve otopark, çatı kısmına kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir tesis olacak.