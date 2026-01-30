İzmir'de etkili olan yoğun yağışlar Bornova'da sele yol açarken, Bornova Belediyesi tüm birimleriyle gece boyunca sahada çalışarak su baskınlarına müdahale etti, kapanan yolları açtı ve temizlik yaptı. İZSU ile birlikte koordineli şekilde yürütülen çalışmalar gün boyunca sürecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırırken, Bornova en fazla yağış alan ilçelerden biri oldu. Kısa sürede metrekareye düşen yoğun yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşanırken, bazı cadde ve sokaklar geçici olarak ulaşıma kapandı. Taşan dereler ve sel suları ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

KRİZ MASASI KURULDU

Bornova Belediyesi, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte hızlı bir şekilde kriz masası oluşturdu. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Kırsal Hizmetler ve Zabıta Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili tüm birimler, İZSU ekipleri ile birlikte gece boyunca mahalleler, köyler ve sanayi sitelerinde teyakkuz halinde çalıştı.

Kapanan yollar kepçelerle açılırken, su basan noktalarda vidanjörler devreye girdi. Sel sularına kapılan çöp konteynerleri ve atıklar toplanarak güvenli alanlara taşındı. Taşan derelerden kaynaklanan çamur birikintileri temizlenerek yollar ve kaldırımlar yeniden kullanıma açıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece boyunca sahada çalışan ekiplere bizzat eşlik etti. İlgili birim müdürleriyle birlikte selden etkilenen bölgeleri gezen Başkan Eşki, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaları yerinde takip etti.

Yağışın, çok kısa bir süre içerisinde ve beklenenin üzerinde bir yoğunlukta gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Eşki, 'Bu durum, bazı bölgelerde ani su baskınlarına yol açtı. Ancak ekiplerimiz büyük bir fedakârlıkla, gece boyunca her noktaya yetişmeye çalıştı. İZSU ekipleri ile birlikte vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için tüm gücümüzle sahadayız' diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan müdahale çalışmaları, bugün de aralıksız sürüyor. Evi su basan vatandaşlar için temizlik ekipleri yönlendirilirken, sokaklarda biriken çamurlar temizleniyor. Parklar, yeşil alanlar ve yollardaki ağaç ve dal atıklarını topluyor. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarıyla ilçede yaşamın en kısa sürede normale dönmesi hedefleniyor.

Bornova Belediyesi yetkilileri, olası yeni yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, acil durumlar için belediyenin ilgili birimleriyle iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.