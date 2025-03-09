İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinin açtığı 3 Kent Lokantası’nda çıkan yemekler ile Metro çıkışındaki sıcak çorba ikramını hazırlayan Kent Lokantası’nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi ardından da Makedonya Göçmenleri ile sahur yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sahur sofrasında buluşan Bornova Belediyesi Kent Mutfağı’nda emekçilere destek verdi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mutfakta çalışan emekçilere kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Eşki, "Kent Mutfağımızda her sabah binlerce vatandaşımıza sıcak bir çorba sunuyoruz. Ramazan’da paylaşmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Burada emek veren arkadaşlarımız, Bornovalıların güne sağlıklı ve sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Onların emeği, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli yapı taşlarından biridir" dedi.

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ İLE SAHUR YAPTI

Başkan Eşki, ardından İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin üyeleriyle yaptığı sahur programına katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Eşki, Ramazan’ın dayanışma ruhunu büyüten en özel zamanlardan biri olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Mazlum Mehmetoğlu, Başkan Eşki’ye katılımından dolayı teşekkür ederken, bu tür buluşmaların toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını belirtti.