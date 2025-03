İzmirBornova Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftarında kurduğu iftar sofraları ve dağıttığı kumanyalarla vatandaşların yanında oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaparken, çocuklar da Karagöz-Hacivat gösterisiyle keyifli anlar yaşadı.İZMİR ( İGFA ) - İzmir Bornova Belediyesi Ramazan boyunca her gün 1.000 kişilik iftar yemeği dağıtarak farklı mahallelerde iftar çadırları kurmaya devam edecek.

Bornovalılar, Ramazan’ın ilk iftarını Bornova Belediyesi’nin kurduğu sofralarda yaptı. Serintepe Mahallesi Kandere Parkı’nda kurulan iftar çadırı, Büyükpark’taki Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde hazırlanan sofralar ve metro çıkışlarında iftara yetişemeyenler için dağıtılan kumanyalarla binlerce kişi bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kandere Parkı’ndaki iftarda vatandaşlarla buluşarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Bornova’da dayanışma kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Eşki, “Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Soframız da gönlümüz de herkese açık. Bu sofralar sadece yemek paylaşmak için değil, aynı zamanda dayanışmayı büyütmek, komşuluk bağlarını güçlendirmek için var” dedi. Başkan Eşki, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Minikler, iftar sonrası sahnelenen Karagöz-Hacivat oyunuyla keyifli anlar yaşadı.

Her gün 1.000 kişilik iftar, her mahalleye çadır

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 1.000 kişilik iftar yemeği dağıtacak. Büyükpark Gençlik Merkezi’nde her akşam kurulan sofraların yanı sıra, Bornova ve Stadyum Metro çıkışlarında iftara yetişemeyenler için paket yemek dağıtımı sürecek. Ayrıca her gün farklı bir mahallede iftar çadırı kurulacak.