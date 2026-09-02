Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali, Çınarlı Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen okunan dua ve Mevlid-i Şerif ile başladı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'in tarımsal değerlerini, kültürel zenginliklerini ve sosyal hayatını geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nin ilk programı Çınarlı Camii'nde gerçekleştirildi. İkindi namazı öncesinde Çınarlı Camii İmamı Cevahir Aslan İmamı tarafından okunan Mevlid-i Şerif'e Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif'in ardından açıklama yapan Başkan Ercan Özel, festivalin manevi bir atmosferle başlamasını önemsediklerini belirterek, 2-6 Eylül tarihleri boyunca Yenişehir'de dolu dolu bir program yaşanacağını söyledi.

'FESTİVALİMİZE DUALARLA BAŞLADIK'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festivalin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu ifade ederek şunları söyledi: '11. Uluslararası Altın Biber Festivalimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen okuttuğumuz Mevlid-i Şerif ile başladık. Dualarımızı ettik, ellerimizi semaya açtık. Festivalimizin ilçemize, üreticilerimize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini diliyorum.'

YENİŞEHİR'DE 5 GÜN BOYUNCA FESTİVAL HEYECANI

Festival kapsamında 2-6 Eylül tarihleri arasında konserlerden 2. Geleneksel Balkan Panayırı'na, Tarım Fuarı'ndan toplu sünnet şölenine, yarışmalardan kültürel ve sosyal etkinliklere kadar birçok program gerçekleştirilecek. Tüm Bursalıları Yenişehir'e davet eden Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir'imizin bereketini, kültürünü, kardeşliğini ve coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız çok güzel bir festival hazırladık. Bursa'nın dört bir yanındaki hemşehrilerimizi bu büyük buluşmaya bekliyoruz. 2-6 Eylül'de rotanızı Yenişehir'e çevirin, festival coşkumuza ortak olun' ifadelerini kullandı.