Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürüttüğü 'Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye genelinde çocukların ihtiyaçlarına ilişkin elde edilen veriler paylaşılırken, çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve daha fazla çocuğa ulaşılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Birliği'nin eş finansman desteğiyle UNICEF ve İhtiyaç Haritası ortaklığında yürüttüğü 'Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.

Divan Otel'de düzenlenen toplantıda, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, AB Türkiye Delegasyonu Temel Haklar, Yargı, İçişleri ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Jean Barbé, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ VERİLER PAYLAŞILDI

Çocukların ihtiyaçlarını görünür kılmak ve dezavantajlı çocuklara daha etkin ulaşabilmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan 'UNICEF Çocuk İhtiyaçları Haritası' sunumu yapıldı.

Toplantıda, Türkiye genelinde elde edilen veriler 'Çocuk İhtiyaçları Haritası Analiz Sonuçları' başlıklı sunumla paylaşılırken, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.

Çocuklara yönelik hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının ele alındığı toplantıda, farklı paydaşların katılımıyla çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği alanları da değerlendirildi.

TAŞKINSU: 'HİÇBİR ÇOCUĞUN GERİDE KALMADIĞI BİR ANKARA HEDEFLİYORUZ'

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, açılış konuşmasında Çocuk İhtiyaçları Haritası'nın Ankara'daki çocukların ihtiyaçlarını daha doğru tespit edebilmek açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek, 'Burada çocuklarımızın ihtiyaçlarını yalnızca konuşmak için değil, bu ihtiyaçları veriye dayalı olarak doğru tespit etmek ve somut çözümlere dönüştürmek için bir aradayız. Bu veriler, çocukların yaşamına dokunacak politika ve hizmetleri daha doğru planlamamıza imkân sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimden sosyal yaşama, kültürden spora kadar her alanda eşit fırsatlara ulaşmasını önemsiyoruz. Hedefimiz, hiçbir çocuğun yaşadığı bölge, ailesinin ekonomik durumu veya sahip olduğu kısıtlı imkânlar nedeniyle geride kalmadığı, daha adil ve kapsayıcı bir Ankara oluşturmaktır' dedi.