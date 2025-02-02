İzmir Bornova Belediyesi, yarıyıl tatilinde başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamlayarak Ordinaryus Prof. Muhiddin Erel Caddesi’ni trafiğe açtı. Okulların ara tatile girmesiyle başlayan yol yenileme çalışmaları kapsamında Forum Evlerin önünde bir de kavşak yapılarak Mevlana Mahallesi yönüne alternatif bir geçiş daha açılmış oldu. İki kilometreye yakın uzunluktaki yol ile kavşağın inşaatı 13 gün gibi rekor bir sürede tamamlanarak ara tatil süresinde bitirilmiş, ikinci yarı yıl başlamadan güvenli geçiş sağlanmış oldu.İZMİR (İGFA) - Bornova Anadolu Lisesi’nin (BAL) de kullandığı yol olması nedeniyle kamuoyu’nda "BAL Yolu" olarak da bilinen caddenin açılışına bu okulun mezunu CHP Genel Sekreterliği ve Bornova Belediye Başkanlığı yapmış Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte tamamlanan yol üzerinde incelemelerde bulundu. Okullar açılmadan önce gerçekleştirilen açılışta, yolda hep birlikte yürüyerek yapılan çalışmalar değerlendirildi.

“Öğrencilerimiz güvenle seyahat edecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yolun 1.800 metrelik kısmının tamamlandığını ve bölgedeki trafiğin rahatlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Burası okullar bölgesi olarak bilinen bir alan ve yollar oldukça bozuktu. Sömestr tatilinde başlattığımız asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Pazartesi günü okullar açıldığında öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz gönül rahatlığıyla bu yolu kullanabilecek. İkinci aşamada şu anda trafik ışıkları nedeniyle yoğunluk olan Forum Bornova ile okulların kesiştiği köşeye döner kavşak yapılacak ve bu kavşak ile Mahfel arasındaki keskin virajları düzeltecek. Hem okul yönüne hem de Forum Bornova’ya transit geçişler de yaparak hem konforlu hem de güvenli bir yolu yaza kadar tamamlayacağız. Çalışmalarımız Bornova için devam edecek"

“Ömer Başkan’ın yönetiminde hızlı bir proje oldu”

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yolun kısa sürede tamamlanmış olmasının önemine dikkat çekerek, "Bu yolun ilk asfaltını birlikte atmıştık şimdi de tamamlanmış haliyle açılışını yapıyoruz. Ömer Başkanımızın kontrolünde çok kısa sürede tamamlanan bu proje, özellikle öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yolun güvenliği artırılmış, çocuklarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulmuş. Başta Sayın Başkan olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni düzenlemelerle trafik daha akıcı olacak

Bornova Belediyesi, BAL Yolu’nun açılışının ardından bölgedeki trafik akışını daha da iyileştirecek yeni projeler için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Forum Bornova’ya ek giriş noktası açılması ve Bornova Caddesi’nin çift yönlü hale getirilmesiyle ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.