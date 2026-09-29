Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalandı. Firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağladıkları ve bu faaliyetlere katılan kişileri organize ettikleri belirlendi.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINI KULLANDIKLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, farklı kişiler adına temin edilen banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca başkalarına ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis gelirleri elde ettikleri, bu gelirleri mobil bankacılık üzerinden farklı hesaplara aktardıkları veya yine başkaları adına açılan kripto para hesaplarına transfer ettikleri öne sürüldü.

Bu tespitlerin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.