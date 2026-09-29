Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında görev yapan Hudut Kartalları tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 412 kilogram 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliğine yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlığın paylaşımına göre, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 412 kilogram 741 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin işlemlerinin yapılması amacıyla Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği belirtildi.
Bakanlık, hudut güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.