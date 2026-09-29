Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin bazı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı, bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda ise özellikle yüksek kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı ilçelerinde de yerel kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE KARŞI UYARI

Bakanlık, kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip etmeleri, yetkili mercilerin yönlendirmelerini dikkate almaları ve yağış sırasında oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları istendi.