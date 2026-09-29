Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde istişare odaklı yerel yönetim anlayışını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde Kocasinan ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek, vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek amacıyla muhtarlarla gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki mahalle muhtarlarını ağırladı.

Toplantıya; Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Öz, Kocasinan General Emir Mahalle Muhtarı Mustafa Çağlar, Kocasinan Boyacı Mahalle Muhtarı Ahmet Berk, Kocasinan Taşhan Mahalle Muhtarı Yüksel Deniz, Kocasinan Osmangazi Mahalle Muhtarı Salim Türkarslan, Kocasinan Çevril Mahalle Muhtarı Hamza Göltaş, Kocasinan Hasancı Mahalle Muhtarı Kemalattin Danacı, Kocasinan Kuşçu Mahalle Muhtarı Cengiz Tunga, Kocasinan Camikebir Mahalle Muhtarı Hakan Ay ve Kocasinan Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı katıldı.

Mahallelerin mevcut durumu, yerel hizmetlere ilişkin talepler ve vatandaşlardan gelen beklentilerin değerlendirildiği toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlarla buluşmaların önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, muhtarların mahallelerin sesi ve yerel yönetimlerin sahadaki önemli paydaşları olduğunu belirterek, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesinde istişarenin önemini vurguladı.

Büyükkılıç, muhtarların aktardığı talepleri ve mahalle bazlı değerlendirmeleri dinleyerek ilgili birimlerin çalışma alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

'Samimiyetinize, Nezaketinize, Gayretinize Teşekkür Ediyorum'

Toplantının ardından muhtarlara hitaben değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Samimiyetinize, nezaketinize, gayretinize teşekkür ediyorum. Ekibime de bir kez daha teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun' dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Büyükkılıç, 'Bir aile anlayışı içerisinde taleplerinizi ilettiniz. İnanıyorum ki kardeşlerimiz hem gönlünüzü hem duanızı alacak şekilde hizmetlerini yapacaktır. Zaman isteyen işler var; yapılmışken güzelce yapılsın, milli servet. İmkânlarımızı çarçur etmeyelim, yapboz oynamayalım. Hemşehrilerimizi, Büyükşehir'in şanına yakışır hizmetlerle buluşturalım' şeklinde konuştu.

Muhtarlar da düzenlenen toplantıdan, ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Kent yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürünü önemseyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı mahallelerinden gelen muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek yerel hizmetlerin sahadaki yansımalarını değerlendirmeyi sürdürüyor.