Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi'nin ardından 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' gerçekleştirildi. 'Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm' temasıyla düzenlenen programda iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanı, kentsel dirençlilik, adil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ele alındı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine karşı yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz İklim Zirvesi'nin ardından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' düzenlendi.

'Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirilen programda ulusal ve küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte somut uygulamalara dönüştürülmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişimi ve kentlerin iklim krizine karşı dirençliliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

AHONSİ: 'BELEDİYELER POLİTİKALARIN OLUŞTURULMASINDA ÖNEMLİ ORTAKLARDIR'

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği alanlardan olduğunu belirterek belediyelerin yalnızca politikaların uygulayıcısı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Ahonsi, 'Şehirler ve belediyeler, politikaların oluşturulmasında önemli ortaklardır. Belediyelerden daha dayanıklı altyapılar, daha güçlü toplum hizmetleri ve daha yeşil ekonomiler oluşturması bekleniyor. Ancak hedeflerle uygulama araçlarının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Belediyelerin öncelikleri ile finans kurumlarının imkânları bir araya gelmeli; küresel fonlar ve özel sektör de bu sürece dâhil edilmelidir.' dedi.

BAŞKAN ARAS: 'TAAHHÜTLERİ SOMUT YATIRIMLARA VE PROJELERE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğinin etkilerinin kentlerde doğrudan hissedildiğine dikkat çekerek artık somut sonuçların ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Başkan Aras, 'Artık sonuç almamız gerekiyor. Taahhütleri sahada somut yatırımlara ve projelere dönüştürmek için neler yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz iklim değişikliğini kentlerimizde yaşıyoruz. Su kaynaklarımız üzerindeki baskıda, orman yangınlarında, aşırı sıcaklarda, kıyılarımızdaki baskıda, ekosistemlerin bozulmasında, tarım alanlarımızda ve enerji maliyetlerinde iklim değişikliğinin etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz.' dedi.

Yerel yönetimlerin iklim eylem planlarını hazırladığını ancak finansman eksikliğinin bu politikaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten Başkan Aras, ulusal ve küresel ölçekte iş birliğinin önemine değindi.