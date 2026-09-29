Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında bir milletvekili tarafından sosyal medyada gündeme getirilen iddiaların 'gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliğinde' olduğunu açıkladı. Bakanlık, Tuzcu'nun Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu'ndaki görevini mevzuat çerçevesinde Bakanlığı temsilen yürüttüğünü bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bir milletvekili tarafından gündeme getirilen iddiaların 'tamamen gerçek dışı, senaryo ve kurgu ürünü, mesnetsiz ve iftira niteliğinde' olduğu savunuldu.

'MKK GÖREVİNİ BAKANLIĞI TEMSİLEN YÜRÜTÜYOR'

Tuzcu'nun Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Yönetim Kurulu'ndaki görevini ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığını temsilen yürüttüğü belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımında adı geçen kişiyle Tuzcu'nun şahsi bir tanışıklığının bulunmadığı ifade edildi. Aynı kurulda bir dönem görev yapmış olmaktan hareketle kişiler arasında farklı bir ilişki kurulmasının 'dayanaktan yoksun bir yakıştırma' olduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, DEİK İş Konseyi başkanlarının seçimle göreve geldiğini ve Ticaret Bakanlığının ya da Bakan Yardımcısının herhangi bir kişiyi İş Konseyi Başkanı olarak seçme veya atama yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

'YASAL HAKLARIMIZ SAKLI'

Açıklamada, kamu görevi ve seçimle yürütülen süreçlerin çarpıtılarak Bakan Yardımcısı Tuzcu ile bazı kişiler arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirtilerek, söz konusu iddialar reddedildi.

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun itibarını hedef aldığını belirttiği iddialara karşı her türlü yasal hakkın saklı olduğunu bildirdi.