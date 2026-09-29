Türk tersanelerinde yerli dizaynla ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacak.

İSTANBUL (İGFA) - Yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan yeni tip emici deniz dibi tarama gemisinin inşa sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını belirtti.

TÜRK TERSANELERİNDE İLK

Geminin yerli dizaynla üretildiğine dikkat çeken açıklamada, Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli bir tarama gemisi inşa edildiğini ifade edildi. Tam otomasyon sistemine sahip UAB MAVİ VATAN, seyir halindeyken de tarama yapabiliyor.

Geminin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın 85 metre boyunda, 20 metre tarama derinliğine sahip ve 2 bin metreküp kapasiteli olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, gemi sayesinde özellikle körfezlerde yürütülen tarama ve temizlik çalışmalarının Bakanlığa ait millî bir gemiyle gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağı öğrenildi.