Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçların denetimleri yoğun şekilde sürüyor. 2024'te gerçekleşen 424 bin 968 denetimde, 135 bin 140 adet sürücüye işlem yapıldı.ANKARA (İGFA) - Kamyon, çekici ve tanker gibi yük taşımacılığı yapan araçlar, tüm araçların yalnızca yğzde 3,2’sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8’ine bu araçlar karıştı.

Tescil oranı düşük, ölümlü kaza oranının ise yüksek olan bu tür araçların denetimlerine yoğun şekilde devam edildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu denetimlere ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce "Kamyon, Çekici ve Tanker" cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam 424 bin 968 adet denetim, 135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1885928407080358096

Öte yandan Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı 3 Milyon 277 bin 604 araç denetimiyle ilgili de istatistikleri paylaşan Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47 sürücüye işlem yapıldığını, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." mesajlarını yineledi.