İzmir Bornova Belediyesi, kış dönemine özel spor kurslarıyla çocuklar ve yetişkinlere geniş yelpazede spor olanakları sunuyor.İZMİR (İGFA) - Voleybol, basketbol, taekwondo, masa tenisi, futbol ve cimnastik branşlarında farklı yaş gruplarına yönelik kurslar açılacak. Kış yüzme kursları da Işıkkent ve Dr. Şaban Acarbay tesislerinde çocuklar ve yetişkinlere sunulacak. Başkan Ömer Eşki, Bornova’da her yaştan vatandaş için spor olanaklarını erişilebilir kılmayı hedeflediklerini söyledi.

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN BRANŞLAR

Bornova Belediyesi’nin yoğun ilgi gören spor kursları bu yıl da farklı yaş gruplarına hitap ediyor.

Voleybol, kadın ve erkek basketbol, taekwondo, masa tenisi ve futbol kursları 2008–2019 doğumlu çocuk ve gençler için düzenleniyor. Cimnastik kursu ise 2018–2020 doğumlulara yönelik olup, kayıtlar 16 Eylül’de başlayacak.

Voleybol: 2012 – 2017 doğumlular

Kadın Basketbol: 2012 – 2017 doğumlular

Erkek Basketbol: 2012 – 2017 doğumlular

Taekwondo: 2008 – 2017 doğumlular

Masa Tenisi: 2008 – 2019 doğumlular

Futbol: 2012 – 2019 doğumlular

Cimnastik: 2018 – 2020 doğumlular (Kayıtlar 16 Eylül’de)

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sporun sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve sağlıklı yaşam için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bornova’da spor olanaklarını herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Her yaştan Bornovalıyı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.