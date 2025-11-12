İzmir Bornova Belediyesi, Girit göçmeni Nigar Balın tarafından bağışlanan Kazım Dirik Mahallesi'ndeki tescilli tarihi yapıyı restore ederek Girit Anı Evi ve Sanat Galerisi olarak kente kazandırıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Girit göçmeni Nigar Balın tarafından 2020 yılında bağışlanan Kazım Dirik Mahallesi 367/3 Sokak'taki tarihi yapıyı restore ederek 'Girit Anı Evi ve Sanat Galerisi' olarak kente kazandırmaya hazırlanıyor.

Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen yapı için hazırlanan restorasyon projeleri ilgili kurumlarca onaylandı. Böylece Bornova, kültürel mirasını yaşatacak yeni bir merkez kazanma yolunda önemli bir adım attı.

GEÇMİŞİN İZLERİYLE GELECEĞE UZANAN BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Toplam 250 metrekarelik alanda yer alan ve tek, iki katlı iki bina ile müştemilattan oluşan yapıda, Girit kültürünü yansıtan orijinal eşyalar, geleneksel kıyafetler, fotoğraflar ve el sanatları sergilenecek.

Ziyaretçiler, Giritli ailelerin İzmir'e uzanan hikâyelerini yaşayarak deneyimleyecekleri bir atmosferde, sergi ve etkinlik salonları ile kafeterya bulunan modern bir kültür alanına kavuşacak.

RESTORASYONUN KALBİNDE: 'ANILARIN CANLANDIĞI MEKÂN'

Proje, Bornova Belediyesi'nin kültürel mirasa yaklaşımını yansıtan restorasyon felsefesi doğrultusunda yürütülüyor. Amaç, yapının özgün taş dokusunu koruyarak, geçmişin ruhunu bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturmak. 'Anıların Canlandığı Mekân' konseptiyle hazırlanan proje; Anı Evi, kafe, konferans alanı, segi salonu ve yeşil bahçesiyle hem tarihi yaşatan hem de sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak çok işlevli bir merkez olacak.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'NIN TARİHİNİ YAŞATAN BİR ALAN YARATIYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarihi yapının önünde bağışçı Nigar Balın ile bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi: 'Bornova Girit Anı Evi'nin önündeyiz. Burası, Bornova'nın tarihi ve Bornova'daki Giritliler açısından çok önemli bir yer. Restorasyon sürecini başlatıyoruz. Bu alanın Bornova'ya kazandırılmasını istiyoruz. Buranın bahçesinden güzel bir nar meyvesi aldım; dilerim yakında buranın bütün güzelliklerinden tüm Bornovalılar faydalanır.'

Eşki, projenin yalnızca bir restorasyon değil, Bornova'nın çok kültürlü kimliğini yeniden görünür kılacak bir kültür hareketi olduğunu da vurguladı.

GİRİT'İN RUHU BORNOVA'DA YAŞAYACAK

'Girit Anı Evi', tamamlandığında Girit kökenli ailelerin anılarını yaşatmanın yanı sıra; sanat, kültür ve eğitim etkinliklerine ev sahipliği yaparak Bornova'yı kültürel bir çekim merkezi haline getirecek. Proje, tarihi bir yapının yeniden işlevlendirilmesiyle kültürel mirasın korunması, turizmin gelişmesi ve Bornova'nın kimliğine yeni bir değer katılması açısından örnek bir adım olacak.