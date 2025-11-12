Kayseri Melikgazi Belediyesi, Küçük Bürüngüz ile Subaşı Mahallelerinin ihtiyacını karşılayacak yeni bir yatırım daha kazandırıyor.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların sosyalleşebilecekleri, bir araya gelerek düğün, nişan, asker uğurlama, toplantı gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri güzel bir sosyal tesis Küçük Bürüngüz ile Subaşı Mahalleleri arasında inşa edilecek.

120 metrekare salon, gelin odası, mutfak, depo, idari ve teknik birimleri bulunan projenin toplam inşaat alanı ise 250 metrekare.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak sosyal tesisin şimdiden hayırlı olmasını dileyip şu sözleri dile getirdi: 'Melikgazi'mizde sosyal tesis sayımız günden güne artıyor. Her yaştan vatandaşımızın isteğine ve ihtiyacına uygun sosyal tesislerle adeta ilçemizi donatıyoruz. Gençlerimiz için Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, emeklilerimiz için İkinci Bahar Evlerimizin yanı sıra, hayata geçirdiğimiz sosyal tesislerimiz vatandaşlarımızı memnun ediyor. İhtiyaç dahilinde hayata geçirdiğimiz tesislerimizden birini de Küçük Bürüngüz Mahallesi ile Subaşı Mahallemizin arasında bir bölgeye kazandırmak için kolları sıvadık.

Vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına, asker uğurlama gibi etkinlikleri için toplam 250 metrekare alanda nitelikli bir sosyal tesis inşa ediyoruz. Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallesi sakinlerimiz artık nitelikli ve güzel bir sosyal tesiste hem sosyalleşebilecekler hem de toplu organizasyonları için mekan sıkıntısı yaşamayacaklar. Mahallelilerimiz bizden talep etmişlerdi. Onlar istediler; biz yapıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'