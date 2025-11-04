Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU'nun altyapı çalışmalarının ardından yenilenen Mustafa Kemal Caddesi ve Merkez Pazaryeri çevresindeki düzenlemeleri gece mesaisinde yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Mustafa Kemal Caddesi ve Merkez Pazaryeri Sokağı yenileniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İZSU'nun altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürdürülen asfaltlama, kaldırım, refüj ve peyzaj yenileme çalışmalarını gece saatlerinde yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı ve ilgili bürokratlarla birlikte sahada çalışan ekipleri ziyaret eden Eşki, hem Mustafa Kemal Caddesi'nde hem de aynı caddeye bağlanan Bornova Merkez Pazaryeri önündeki 554 sokakta devam eden çalışmaları yakından takip etti.

'TRAFİK RAHATLAYACAK, CADDE BORNAVA'YA YAKIŞIR HALE GELECEK'

Gece mesaisinde yaptığı açıklamada Başkan Ömer Eşki, Bornavalılara hitaben, 'Değerli Bornavalılar, şu anda Bornova Merkez Pazaryeri Sokağı'ndayız. Başkan yardımcımız ve şantiye şefimizle birlikte çalışmaları yerinde inceliyoruz. Merkez Pazaryeri sokağı, karşılıklı otoparklanmaların olduğu ve trafiğin sık sık aksadığı halinden artık bambaşka bir hale gelecek. Çok düzgün kaldırımları, modern bir orta refüjü ve güçlü bir aydınlatması olacak.' dedi.

Mustafa Kemal Caddesi'nin ikinci etap asfaltlama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Eşki, Bornova trafiğinde uzun süredir yaşanan sorunların sona ereceğini söyledi.

Mustafa Kemal Caddesi ile Merkez Pazaryeri çevresinin yenilenmesiyle birlikte bölge hem ulaşım hem de estetik açıdan modern bir kimliğe kavuşacak.