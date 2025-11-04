Kayseri Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin Esentepe Mahallesi'ne yapılan birçok proje için Başkan Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür eden Esentepe Mahalle Muhtarı Nejdet Tosun, ' Melikgazi Belediyemizin çalışkan başkanının hizmetleri saymakla bitmez. Kendilerine bu hizmetlerden dolayı şahsım ve Esentepe halkı adına teşekkür ediyorum. Mahallemize sağlık ocağı ve kütüphane açıldı. Oyun grupları yenilendi, sahalar yapıldı, camimizin temeli atıldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Temelini atacağımız ilköğretim okulumuzun mahallemize hayırlı olmasını dilerim. ' dedi.

Bir ülkenin en önemli ve kıymetli eserinin yetiştirdiği nesiller olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Esentepe Mahallemizde bulunan Mumcular Okulu çok eski bir okul. Dolayısıyla yeni bir okul yapmamız lazımdı ki Mumcular'ı taşıyalım. Okulumuzun yaklaşık 60-70 milyon TL maliyeti var. Burada sadece okul yapmakla kalmıyoruz. 30 metrelik yolu da açmış bulunmaktayız. İnşaatın bitmesiyle yolu Girne Şehitler Caddesi'ne de bağlamış ve yeni aksın ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olacağız. Ulubaş ailesine, Adnan Bey'e, Mustafa Bey'e ve Bilal Bey'e teşekkür ederim. Şu an tam 15 adet okul, cami, sağlık ocağı, kütüphane, gençlik merkezi açılışımız var. 8 adet de temel atma programımız var' dedi.

Hayırsever Adnan Ulubaş adına konuşan şirket temsilcisi Ahmet Yariz ise, 'Adnan Ulubaş'ın selamını iletiyorum. Bu topraklardan kazandığını yine bu topraklarda harcayan, hayırda birbiriyle yarışan Kayseri'ye selam olsun. İnşallah açılışını da yapmak nasip olur. Okulumuzun hayırlı olmasını dilerim.' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de bir konuşma yaparak, 'Melikgazi Belediyemizin yapacağı bu okul ilimizin önemli bir mahallesinde eğitim adına ortaya çıkacak sorunu giderecek niteliktedir. Şüphesiz eğitimin niteliği neyse ülke insanının da niteliği odur. Çocuğu inşa edecek olan şey eğitimdir. Kayseri eğitimde güçlü olan şehirlerdendir. Belediyenin kendine ait olan hizmet alanını, okul yatırımına dönüştüren Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun.' diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da bir konuşma yaparak, 'Maşallah Mustafa Başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Melikgazi'de birçok temel atma ve açılışlar yapıyoruz. Hep birlikte yine bu okulumuzun açılışını da yapmak nasip olur inşallah. Eğitim çok önemli. Bu okullara ve nitelikli eğitimlere çok ihtiyacımız var. Bu vesile ile tüm gençlerimize ve çocuklarımıza başarılar diler, okulumuzun hayırlı olmasını dilerim.' dedi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 'Kayseri'de 325 bin öğrenci var. 23 bin öğretmen var. Kayseri'de bir eğitim ordusuna sahibiz. Kentleşmenin hızla gelişmesi okul ihtiyacını da artırıyor. Kayseri'de bizim bir şansımız da hayırseverlerimizin olması. Kayseri, sürekli vefasıyla anılan bir şehir' dedi.